Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Indicateur clé pour ce dimanche : La Palme compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 39,83% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 35,81% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les inscrits de la Palme penchaient pour Marine Le Pen en 2022

Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné un très gros démarrage pour le RN à la Palme. Ce dernier s'était placé en tête dans la localité avec 30,64% au premier round et surtout 51,70% au deuxième. Le Parti avait battu les prétendants étiquetés LREM (29,22%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 16,51% au premier tour et encore LREM (48,30%) au second (La Palme ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,81% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,58% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,19%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 60,85%, devant Emmanuel Macron à 39,15%.