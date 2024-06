En direct

19:12 - À Port-la-Nouvelle, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à la loupe La gauche unie aux législatives étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 13,57% des suffrages dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 4,63% à Port-la-Nouvelle, contre 13,46% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Jordan Bardella font espérer à Port-la-Nouvelle Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. A noter : Port-la-Nouvelle fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 49,57% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 42,48% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Port-la-Nouvelle Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient offert un très gros score pour le Rassemblement national à Port-la-Nouvelle. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la localité avec 42,21% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 64,62% au second sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 42,48% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,11% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,55%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 67,14%, devant Emmanuel Macron à 32,86%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Port-la-Nouvelle Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter le verdict de 2019 ? C'est la liste de Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections européennes à l'époque à Port-la-Nouvelle, avec 49,57% des votes, soit 1263 voix dans la ville, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 13,46% suivie par Yannick Jadot avec 6,08%.

11:45 - Analyse socio-économique de Port-la-Nouvelle : perspectives électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Port-la-Nouvelle révèlent des tendances évidentes qui pourraient influencer les résultats des européennes. Avec une densité de population de 197 hab/km² et un taux de chômage de 21,97%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 602 €/an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,32%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (15,39%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 56,87%, comme à Port-la-Nouvelle, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Européennes précédentes à Port-la-Nouvelle : retour sur la participation électorale Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle de l'Hexagone, le pic d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Port-la-Nouvelle, 61,12% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. L'analyse des scrutins européens passés permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. A l'occasion des élections européennes 2019, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 43,65% au sein de Port-la-Nouvelle. Le taux d'abstention était de 51,2% lors des européennes de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Port-la-Nouvelle : la participation en question À Port-la-Nouvelle, l'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues des élections européennes. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 25,14% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 24,4% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,2% au premier tour. Au second tour, 52,16% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. L'inflation qui alourdit les finances des Français, cumulée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, sont de nature à impacter le taux de participation à Port-la-Nouvelle.