19:17 - À la Rivière-de-Corps, quel candidat vont plebisciter les supporters de la Nupes ? Après le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des européennes 2019, s'était élevée à 23,31% à la Rivière-de-Corps, contre 6,27% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu. La manne semble importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à la Rivière-de-Corps, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,71% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quel candidat vont retenir les supporters de la droite à la Rivière-de-Corps ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera très observé pour ces élections 2024, localement. Si à l'échelle nationale, les enquêtes d'opinion dessinent une progression moyenne du RN à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella à environ 30% dans la commune), on remarque pourtant que celui-ci n'a pour l'instant enregistré que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les habitants de la Rivière-de-Corps plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,07% contre 32,3% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 39,23% contre 60,77%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à la Rivière-de-Corps quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 26,4% au premier tour, contre 28,93% pour le binôme LREM. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va remporter le plus de votes, avec 57,23% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes aux résultats très nets Regarder en arrière peut encore sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? 23,59% des votes étaient tombés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 23,31% et Yannick Jadot à 11,62%. Le mouvement nationaliste avait fini premier avec pas moins de 335 habitants de la Rivière-de-Corps passés par les urnes.

11:45 - Les enjeux locaux de la Rivière-de-Corps : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à la Rivière-de-Corps comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 585 logements pour 3 651 habitants, la densité de la ville est de 440 hab/km². Ses 195 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 116 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 31 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 29,69 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 34,16% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 49,1% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 253,24 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À la Rivière-de-Corps, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Européennes passées à la Rivière-de-Corps : état des lieuxde la participation La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. A l'échelle de la France entière, le record d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À la Rivière-de-Corps, 67,96% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Au cours des dernières consultations démocratiques, les 3 716 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. A l'occasion des précédentes élections européennes, 45,79% des électeurs de la Rivière-de-Corps avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 54,11% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à la Rivière-de-Corps Le taux de participation constituera immanquablement un facteur fort de ce scrutin européen à la Rivière-de-Corps. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,42% au premier tour et seulement 50,65% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à la Rivière-de-Corps ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 664 personnes en âge de voter au sein de la commune, 80,2% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 79,17% au premier tour, soit 2 109 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.