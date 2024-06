En direct

19:09 - À Sainte-Savine, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Une autre question qui accompagne ces élections européennes est celle du vote de gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 25,74% des suffrages dans la localité. Une somme à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,45% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,64% pour Yannick Jadot, 2,45% pour Fabien Roussel et 1,93% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 5,3% à Sainte-Savine, contre 20,54% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry (5,97% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (14,48% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,23% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Que vont décider les habitants de Sainte-Savine ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très observé. Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Sainte-Savine semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:02 - Les inscrits de Sainte-Savine penchaient pour Emmanuel Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Sainte-Savine lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,05%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 37,82% contre 62,18%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 21,94% au premier tour, contre 27,93% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Sainte-Savine, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée lors du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - À Sainte-Savine, Jordan Bardella au sommet lors des européennes 2019 Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le mouvement avait séduit 24,14% des suffrages, soit 865 voix, contre Nathalie Loiseau à 20,54% et Yannick Jadot à 14,48%.

11:45 - Sainte-Savine : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes A mi-chemin des européennes, Sainte-Savine foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 10 515 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 704 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 2 778 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (69,4 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 484 résidents étrangers, soit 4,61% de la population, favorise son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2202,41 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,19%, synonyme d'une situation économique mitigée. Finalement, à Sainte-Savine, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Sainte-Savine : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Y aura-t-il une progression de l'abstention aux élections européennes, à l'image du record de 59% constaté en 2009 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et seulement 43% à 17h. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette agglomération lors des scrutins européens passés ? Au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 49,07% des inscrits sur les listes électorales de Sainte-Savine (Aube). Le taux d'abstention était de 59,09% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Sainte-Savine À Sainte-Savine, l'une des clés du scrutin européen sera incontestablement l'étendue de la participation. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 7 253 personnes en âge de voter au sein de la commune, 30,33% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 29,52% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,47% au premier tour et seulement 56,63% au deuxième tour. La guerre aux portes de l'Europe pourrait renforcer l'engagement civique des habitants de Sainte-Savine (10300).