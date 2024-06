Le résultat obtenu par Jordan Bardella va être le déterminant pour ces élections des députés européens 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Alors que les sondages annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-André-les-Vergers semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans la localité. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Les dernières tendances à Saint-André-les-Vergers

Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-André-les-Vergers avec 24,05% contre 30,82% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 39,71% contre 60,29%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 21,18% au premier tour, contre 23,29% pour le binôme LREM. Au second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui va glaner le plus de voix, avec 64,60% sur l'unique circonscription couvrant Saint-André-les-Vergers.