Résultat des européennes à la Séauve-sur-Semène : l'élection 2024 en direct

19:32 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier des électeurs de la Nupes à la Séauve-sur-Semène ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 3,52% à la Séauve-sur-Semène, contre 16,6% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'on le donne très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des élections des députés à la Séauve-sur-Semène, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,79% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du PCF.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à la Séauve-sur-Semène ? Ce sont donc déjà 8 points qui ont été récupérés par le RN au niveau local entre sa part de voix des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 36% à la Séauve-sur-Semène ce soir.

15:02 - Marine Le Pen en première position en 2022 à la Séauve-sur-Semène L'élection à la présidence de la République est certainement la clé pour jauger la tendance locale. Marine Le Pen avait marqué beaucoup de points à la Séauve-sur-Semène pendant la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 34,47% des électeurs au premier round. Au 2e tour, c'est de nouveau la candidate du parti frontiste qui avait le plus convaincu à la Séauve-sur-Semène avec 59,14%, devant Emmanuel Macron à 40,86%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grattant 19,78% des suffrages sur place, contre 44,28% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 73,71%.

12:45 - 26,95% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à la Séauve-sur-Semène Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble de nouveau logique au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui avait dominé les élections européennes il y a cinq ans à la Séauve-sur-Semène, avec 26,95% des bulletins dans l'urne (138 voix) devant la liste emmenée par François-Xavier Bellamy avec 19,73% et la liste Nathalie Loiseau avec 16,6%.

11:45 - Élections européennes à la Séauve-sur-Semène : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de la Séauve-sur-Semène, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Dans la commune, 39% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 19,53% ont 60 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (72,66%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 561 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,95%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,97%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à la Séauve-sur-Semène mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,82% des résidents titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à la Séauve-sur-Semène : quelles tendances ? L'étude des dernières élections permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Pendant les élections européennes 2019, sur les 544 personnes en âge de voter à la Séauve-sur-Semène, 58,62% avaient pris part au scrutin. La participation était de 46,75% en 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% le midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Les européennes commencent à la Séauve-sur-Semène : la participation en question À la Séauve-sur-Semène, le taux d'abstention sera l'un des critères clés des élections européennes. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 19,09% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 15,64% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact sur les prix du quotidien sont de nature à impacter la participation à la Séauve-sur-Semène.