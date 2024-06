Résultat des européennes à la Sentinelle : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les inscrits de la Sentinelle plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient offert un bon démarrage pour le RN à la Sentinelle. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la ville avec 43,17% au 1er round et surtout 54,27% au 2e (La Sentinelle ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même récolté un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. Celle-ci avait accumulé 41,84% au 1er tour et 63,51% au deuxième dans la ville.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes aux résultats très nets Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à la Sentinelle, avec 42,81%. Le mouvement eurosceptique doublait Manon Aubry à 11,15% et Nathalie Loiseau à 10,83%.

11:45 - Démographie et politique à la Sentinelle, un lien étroit Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers La Sentinelle, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 3 143 habitants répartis dans 1 525 logements, cette localité présente une densité de 822 habitants/km². Avec 156 entreprises, La Sentinelle se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (34,16 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 21,73% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2067,51 € par mois, la ville dévoile un taux de chômage de 20,78%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À la Sentinelle, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à la Sentinelle ? L'observation des rendez-vous électoraux passés permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Au moment des élections européennes 2019, sur les 1 002 inscrits sur les listes électorales à la Sentinelle, 48,36% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 34,86% pour le scrutin européen de 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à la Sentinelle : la participation en question L'une des clés de ces européennes sera indéniablement l'étendue de l'abstention à la Sentinelle. L'inflation combinée avec les inquiétudes provoquées par la guerre au Moyen-Orient seraient de nature à inciter les habitants de la Sentinelle à ne pas rester chez eux. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 28,42% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 29,63% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.