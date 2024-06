Après le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait glané 14,9% à Prouvy, contre 2,26% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui est déjà morte. La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des législatives à Prouvy, le binôme Nupes avait en effet accumulé 46,58% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,9% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,11% pour Yannick Jadot, 14,55% pour Fabien Roussel et 0,7% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Prouvy

Si dans l'Hexagone, les enquêtes d'opinion dessinent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella tout proche des 50% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a visiblement grappillé que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être moins puissante localement.