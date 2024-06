En direct

19:13 - Les voix de la coalition de gauche convoités Une autre incertitude de ces européennes est celle du poids de la gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 24,66% des voix dans la commune. Une performance à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 4,23% à Petite-Forêt, contre 11,74% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - À Petite-Forêt, une liste RN favorite ? Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Petite-Forêt. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. De quoi anticiper près de 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Petite-Forêt ? Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un très gros démarrage pour le RN à Petite-Forêt. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la ville avec 39,13% au premier tour et surtout 54,70% au 2e, lui promettant le plus haut niveau à l'échelle communale. Le Parti avait battu les candidats étiquetés Divers droite avec 27,10% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (24,66%) au premier tour puis encore Divers droite avec 45,30% au second sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 40,6% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,7% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,4%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 62,13%, devant Emmanuel Macron à 37,87%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières élections européennes à Petite-Forêt Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore une fois avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. C'est la liste dirigée par Bardella qui avait remporté les européennes à l'époque à Petite-Forêt, avec 39,39% des votes, soit 735 voix, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 11,74% qui avait elle-même devancé la liste Ian Brossat avec 8,79%.

11:45 - Petite-Forêt aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers Petite-Forêt, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Dotée de 2 248 logements pour 5 058 habitants, la densité de la ville est de 1070 habitants par km². Ses 204 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (81,27 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 27,7% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 286 €/an, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. Finalement, Petite-Forêt incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Petite-Forêt : la mobilisation des électeurs aux élections européennes L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette agglomération. Lors des dernières élections européennes, 1 957 inscrits sur les listes électorales de Petite-Forêt s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 52,42%), à comparer avec un taux de participation de 37,57% il y a dix ans. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes représentait 50,1%.

09:30 - Election à Petite-Forêt : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Petite-Forêt, l'une des clés des élections européennes 2024 sera la participation. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,07% au premier tour. Au second tour, 58,02% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,68% au niveau de la ville, contre une abstention de 23,73% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.