En direct

19:14 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à la Tremblade scrutés Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait atteint 4,28% à la Tremblade, contre 23,77% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu malgré son coup d'éclat lors des élections législatives, en 2022. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à la Tremblade, le binôme Nupes avait en effet glané 15,26% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel score à la Tremblade à l'issue des européennes ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très observé. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, La Tremblade semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Avantage Renaissance à la Tremblade ? La Tremblade avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,33%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 30,24% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 46,67% contre 53,33%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 25,1% au premier tour, contre 27,09% pour le binôme LREM. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) remporter le scrutin.

12:45 - En 2019, une expérience pleine d'enseignements Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore indispensable au moment du scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux élections européennes à l'époque. Le bulletin avait cumulé 31,11% des votes, soit 691 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 23,77% et Yannick Jadot à 9,23%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à la Tremblade A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, La Tremblade regorge de diversité et d'activités. Avec une population de 4 436 habitants répartis dans 5 322 logements, cette commune présente une densité de 67 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 522 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 464 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (38,07 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 49,09% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2097,78 €/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,56%, annonçant une situation économique instable. La Tremblade manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - La Tremblade : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections européennes ? L'abstention des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À la Tremblade, 63,64% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? En 2019, durant les européennes, 43,56% des électeurs de la Tremblade avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 54,67% il y a 10 ans.

09:30 - Les élections européennes à la Tremblade sont lancées L'une des clés de ces européennes sera l'étendue de la participation à la Tremblade. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 77,46% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,18% au premier tour, c'est-à-dire 3 328 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.