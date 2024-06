Résultat des européennes à la Trinité-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - À la Trinité-sur-Mer, que vont trancher les supporters de la gauche ? Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières. Mais on se rappelle que Glucksmann s'était élevé à 4,01% à la Trinité-sur-Mer, contre 35,07% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute malgré sa performance lors des dernières élections législatives, en 2022. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à la Trinité-sur-Mer, le binôme Nupes avait en effet obtenu 12,3% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à la Trinité-sur-Mer, entre les 35,07% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 41,72% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 46,43% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à la Trinité-sur-Mer avant les européennes A noter : La Trinité-sur-Mer fait partie des rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 13,25% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 12,61% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les élections européennes Chez les électeurs de la Trinité-sur-Mer, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un timide 12,61%, la représentante du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Valérie Pécresse à respectivement 41,72% et 13,34% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui finira victorieux à 72,81% contre 27,19% pour Le Pen au second round sur place. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 10,07%, alors que les candidats Ensemble ! Réuniront 46,43% des voix. La Trinité-sur-Mer se tournera d'ailleurs encore vers un binôme La République en Marche au second tour, vainqueur localement avec 80,61%.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières européennes Regarder en arrière semble encore une fois avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? À la Trinité-sur-Mer, les dernières élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 35,07% des voix. La gagnante s'imposait donc face à la liste de François-Xavier Bellamy avec 23,69%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 13,25%.

11:45 - Élections européennes à la Trinité-sur-Mer : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers La Trinité-sur-Mer, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 768 habitants répartis dans 2 784 logements, cette ville présente une densité de 261 habitants par km². Ses 301 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (70,58 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 47,83% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 65,54% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1770,93 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En résumé, à la Trinité-sur-Mer, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - La Trinité-sur-Mer : quel était le taux d'abstention aux précédentes européennes ? Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 1 802 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, lors des européennes, le taux d'abstention atteignait 36% des électeurs de la Trinité-sur-Mer. Le taux d'abstention était de 43,83% lors des élections européennes de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur La Trinité-sur-Mer À la Trinité-sur-Mer, la participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ces européennes. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des familles cumulée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à modifier la stratégie de vote des habitants de la Trinité-sur-Mer (56470). Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 818 personnes en âge de voter au sein de la commune, 84,65% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 84,03% au deuxième tour, soit 1 526 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.