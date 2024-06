Résultat des européennes à Saint-Philibert : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Saint-Philibert convoité La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 16,08% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 4,27% à Saint-Philibert, contre 32,1% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quel résultat aux européennes de Saint-Philibert pour le Rassemblement national ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera une des clés pour cette européenne à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. A noter : Saint-Philibert fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 18,59% lors du vote européen et Marine Le Pen 18,14% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Saint-Philibert ? Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Philibert avec 18,14% contre 38,01% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 32,29% contre 67,71%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Philibert quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 11,97% au premier tour, contre 44,70% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme LREM qui glanera le plus de suffrages, avec 73,66% sur la seule circonscription recouvrant Saint-Philibert.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Saint-Philibert Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble toujours avisé au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Philibert lors des européennes précédentes, avec 32,1% des bulletins. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 18,59% dans la localité. François-Xavier Bellamy finissait troisième, avec 14,2%.

11:45 - Élections à Saint-Philibert : l'impact des caractéristiques démographiques Quel impact aura la population de Saint-Philibert sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 216 habitants/km² et 33,35% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 13,38% pourrait agir sur les attentes des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (65,77%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 894 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (4,97%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (11,18%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 62,84%, comme à Saint-Philibert, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Saint-Philibert : quel était le taux d'abstention aux européennes ? Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? À travers tout le pays, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Saint-Philibert, 61,19% des habitants avaient voté. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des consultations politiques précédentes. En 2019, au moment des européennes, 66,16% des électeurs de Saint-Philibert (Morbihan) avaient participé au vote. La participation était de 56,53% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Saint-Philibert ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Philibert ? La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des foyers français seraient capables de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Saint-Philibert. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 84,25% au sein de la ville, contre une participation de 84,11% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 239 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 60,24% au premier tour et seulement 57,86% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Saint-Philibert pour les élections européennes ?