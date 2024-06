Résultat des européennes à Locmariaquer : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Locmariaquer ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. A l'occasion du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 19,34% des voix dans la localité. Une somme à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 5,36% à Locmariaquer, contre 30,95% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Locmariaquer ? Le nombre d'électeurs glanés par la liste Bardella sera l'enseignement majeur localement pour ces élections. Si à l'échelle nationale, les sondages annoncent une progression du RN à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella pas loin des 30% dans la commune), on remarque pourtant que ce dernier n'a en fait gagné que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Locmariaquer ? Locmariaquer avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 17,06%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 35,24% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 32,97% contre 67,03%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Locmariaquer quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 11,49% au premier tour, contre 38,23% pour le binôme LREM. Sur la commune de Locmariaquer, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée au moment du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Locmariaquer en 2019 ? Le résultat de ce 9 juin sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était amplement battu aux élections européennes à l'époque sur place. Le jeune loup achevait la campagne troisième, avec 15,08%, contre Nathalie Loiseau avec 30,95% et Yannick Jadot avec 16,54%.

11:45 - Locmariaquer : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Locmariaquer, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 1 557 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 147 entreprises attestent une économie florissante. Dans la commune, 18 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 49,13 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 51,57% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 26,47% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 960,96 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Locmariaquer écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Participation aux européennes à Locmariaquer : facteurs et implications Au cours des dernières années, les 1 598 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, parmi les 923 personnes en âge de voter à Locmariaquer, 39,79% étaient restées chez elles. L'abstention était de 46,68% pour les élections européennes de 2014. L'abstention des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,37% ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Locmariaquer, 61,7% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Locmariaquer L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement l'abstention à Locmariaquer. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 621 personnes en âge de voter dans la commune, 19,8% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 20,48% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 43,43% au premier tour. Au deuxième tour, 43,77% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des foyers français, cumulée avec les préoccupations engendrées par le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, sont de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Locmariaquer .