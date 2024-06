Résultat des européennes à Toulon : les chiffres sortent déjà

Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Toulon lors de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 25,28% des suffrages dès le premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,57% contre 50,43%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 25,92% des suffrages sur place, contre 30,28% en moyenne pour les candidats La République en Marche répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local aux adversaires (52,74%).

16:19 - Élections européennes à Toulon : un éclairage démographique

Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Toulon est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 180 452 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 14 625 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 33 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 27,37 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 12 089 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 9,11%, Toulon se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 242 €/an, la commune défend une stabilité économique malgré les obstacles. Toulon manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en mutation.