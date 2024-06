Résultat des européennes à Laizé : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Laizé ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections des députés européens, au niveau local. Les enquêtes d'opinion dessinent une liste Bardella à 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque des européennes 2019. Virtuellement, cette tendance doit l'amener à 28% à Laizé, soit dix points de plus également que ses 18,64% dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a pour l'instant gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les prévisions les plus hâtives.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Laizé ? Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 21,35% contre 35,82% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 36,18% contre 63,82%. Le RN n'a pas plus convaincu à Laizé un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,7% au premier tour, contre 40,91% pour le binôme LREM. Il ne fera pas mieux au second tour, qui verra également le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - 24,94% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Laizé Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme évident au moment du scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Laizé lors des précédentes élections des députés européens, avec 24,94% des suffrages. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 18,64% dans la commune. Yannick Jadot finissait troisième, avec 13,6%.

11:45 - Laizé aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Laizé, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Dotée de 477 logements pour 1 115 habitants, la densité de la commune est de 104 habitants par km². Avec 44 entreprises, Laizé offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 19,62 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 24,01 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,41% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 48,69% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 325,74 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Laizé manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Laizé : la mobilisation des citoyens aux européennes Y aura-t-il une hausse de l'abstention aux élections européennes, à l'image du record de 59% constaté en 2009 ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été observé lors du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Laizé, 67,85% des électeurs n'avaient pas participé. Au cours des dernières années, les 1 166 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, 50,12% des personnes aptes à participer à une élection à Laizé avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 57,76% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Laizé pour les élections européennes L'une des clés de ces élections européennes sera indiscutablement la participation à Laizé. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,24% au premier tour. Au second tour, 53,6% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Laizé pour les élections européennes ? En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 19,55% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 18,64% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.