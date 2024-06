En direct

19:23 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des voix de la Nupes à Langoiran ? Une autre question qui accompagne ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Langoiran, le binôme Nupes avait en effet obtenu 41,73% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 7,25% à Langoiran, contre 17,63% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (8,5% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (18,38% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Que vont trancher les votants de Langoiran ? On remarque que Langoiran compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 21,13% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 17,87% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Langoiran plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen restait largement distancée dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 17,87% contre 23,94% pour Emmanuel Macron et 28,84% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 38,1% contre 61,9%. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 15,25%, alors que les candidats Nupes rassembleront 41,73% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble de nouveau sensé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste Bardella qui s'était imposée aux européennes il y a cinq ans à Langoiran, avec 21,13% des votes exprimés devant la liste portée par Yannick Jadot avec 18,38% elle-même suivie par la liste Nathalie Loiseau avec 17,63%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Langoiran : ce qu'il faut retenir La structure démographique et socio-économique de Langoiran façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de 32% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,8%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (80,65%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 786 votants. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (22,68%) et le nombre de résidences HLM (2,89% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Langoiran mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,41% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

10:30 - Perspectives de la participation aux élections européennes à Langoiran Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,3%. À Langoiran, 63,96% des électeurs avaient participé. L'observation des résultats des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Pendant les dernières européennes, sur les 841 personnes en âge de voter à Langoiran, 58,12% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 49,8% il y a 10 ans.

09:30 - Abstention à Langoiran : les leçons des précédentes élections Ce dimanche, lors des européennes à Langoiran, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 470 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 83,88% avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 78,0% au second tour, soit 1 149 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. Les populations des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?