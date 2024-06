Résultat des européennes à Larçay : l'élection 2024 en direct

En direct

15:38 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Larçay il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Larçay était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,46% des suffrages, s'imposant donc face à la liste de Yannick Jadot avec 16,31% et Jordan Bardella avec 15,45%.

11:45 - Larçay et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la ville de Larçay, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Le taux de chômage à 6,3% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 215 habitants par km² et 44,98% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (10,31%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 110 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,44%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,73%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Larçay mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,25% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Elections européennes précédentes à Larçay : état des lieuxde la participation Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents scrutins européens. En 2019, lors des élections européennes, sur les 1 086 inscrits sur les listes électorales à Larçay, 39,33% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 48,48% il y a 10 ans. Assisterons-nous à une hausse de l'abstention des citoyens français aux européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 50%.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Larçay pour les européennes À Larçay, l'un des facteurs importants du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le taux d'abstention. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 913 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 85,37% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 82,17% au premier tour, c'est-à-dire 1 572 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 57,9% au premier tour et seulement 56,18% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Larçay cette année ? La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le quotidien des ménages seraient notamment capables d'inciter les habitants de Larçay (37270) à s'intéresser plus fortement du scrutin.