En direct

19:14 - Les 29,04% de la coalition de gauche très suivis Alors que la Nupes avait accumulé les votes lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections des députés à Véretz, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,04% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 7,07% à Véretz, contre 23,04% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 23,04% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,43% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 36,46% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat pour les candidats de Bardella à Véretz ? Législatives mises de côté, la progression du RN est déjà puissante à Véretz entre Jordan Bardella en 2019 (16,26%) et Marine Le Pen en 2022 (20,07% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage Renaissance à Véretz ? Ce sont Emmanuel Macron avec 33,43% et Jean-Luc Mélenchon avec 20,81% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection présidentielle en 2022 à Véretz. Marine Le Pen ne s'arrogeait pour sa part que 20,07%. C'est finalement son rival qui s'imposera avec 66,44% contre 33,56% pour Le Pen au second round dans la localité. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 18,31%, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 36,46% des voix. Véretz se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! Au second tour, finalement vainqueur localement avec 53,13%.

12:45 - En 2019, une élection déjà tranchante Le résultat de ce dimanche soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella était amplement vaincu aux européennes sur place. Le chef de file du RN achevait la campagne troisième, avec 16,26%, contre Nathalie Loiseau avec 23,04% et Yannick Jadot avec 18,38%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Véretz : ce qu'il faut savoir À Véretz, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent impacter les européennes. Avec un pourcentage de 35% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,8%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (91,08%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 819 votants. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,32%) et le nombre de résidences HLM (6,1% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (37,07%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Véretz, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Véretz : les chiffres clés Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des élections antérieures ? Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 47,45% des inscrits sur les listes électorales de Véretz avaient boudé les urnes, contre une abstention de 53,16% pour le scrutin européen de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de scrutin. Pour rappel, au niveau du pays en 2019, le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Véretz : l'abstention au cœur des préoccupations Le niveau de participation sera sans nul doute un facteur fort de ce scrutin européen à Véretz. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 représentait 52,29% au premier tour et seulement 48,71% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Véretz pour les européennes ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 79,98% des personnes en âge de voter dans la localité s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 78,52% au second tour, soit 2 731 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.