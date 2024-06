En direct

19:28 - À Lavalette, quels pourraient être les reports du score Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était arrogé 6,58% à Lavalette, contre 16,37% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les études sondagières, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Lavalette, le binôme Nupes avait en effet obtenu 20,66% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Que vont décider les habitants de Lavalette ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très observé localement pour cette européenne. Législatives mises à part, la progression du RN se montre déjà forte à Lavalette entre Jordan Bardella en 2019 (34,35%) et Marine Le Pen en 2022 (38,46% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points comparé à 2019 en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage Rassemblement à Lavalette ? Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un bon résultat pour le Rassemblement national à Lavalette. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la commune avec 38,17% au premier round et surtout 62,45% au 2e sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,46% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,58% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,6%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 60,02%, devant Emmanuel Macron à 39,98%.

12:45 - À Lavalette, Jordan Bardella sur la première marche il y a cinq ans Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble également logique au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 214 électeurs de Lavalette avaient choisi la liste du RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait convaincu ainsi 34,35% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 16,37% et Yannick Jadot à 10,75%.

11:45 - Élections à Lavalette : l'impact des caractéristiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Lavalette détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des européennes. Dans la localité, 20,96% des résidents sont des enfants, et 24,85% de plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (86,68%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 645 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (7,59%) et le nombre de résidences HLM (0,47% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Lavalette mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 23,31% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes précédentes à Lavalette L'analyse des consultations politiques antérieures est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette localité. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 42,63% des votants de Lavalette. Le taux d'abstention était de 52,91% pour le scrutin de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Participation à Lavalette : que retenir des précédentes élections ? À Lavalette, l'une des clés de ce scrutin européen sera indéniablement l'abstention. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 15,64% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 17,16% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,15% au premier tour et seulement 44,57% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Lavalette ? La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur les tarifs du quotidien seraient par exemple susceptibles de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Lavalette.