19:10 - Qui vont retenir les supporters de la gauche à Leers ? Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche s'était arrogé 4,91% à Leers, contre 20,41% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son excellent score lors des législatives. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Leers, le binôme Nupes avait en effet accumulé 19,98% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Que vont décider les habitants de Leers ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si à l'échelle nationale, les sondages d'opinion prédisent une évolution du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui propulserait Bardella à 38% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a pour l'instant grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Leers C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Leers lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,2%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 29,17%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 43,78% contre 56,22%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 25,57% au premier tour, contre 26,85% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui remportera le plus de voix, avec 59,25% sur la seule circonscription recouvrant Leers.

12:45 - À Leers, Jordan Bardella en première position il y a cinq ans Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Leers, avec 28,76%, soit 1089 voix dans la ville. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 20,41% et Yannick Jadot à 13,12%.

11:45 - Leers : démographie, élections et perspectives d'avenir A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Leers regorge de diversité et d'activités. Avec ses 9 588 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 491 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (86,59 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Avec 270 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 4,96%, Leers est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 10,47%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 30 818 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Leers participe à l'histoire de l'Europe.

10:30 - Etude de l'abstention aux dernières élections européennes à Leers Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des consultations politiques précédentes ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, parmi les 3 961 inscrits sur les listes électorales à Leers, 51,42% étaient restés chez eux. L'abstention était de 57,76% en 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%.

09:30 - Les européennes sont lancées à Leers : scrutin en cours À Leers, l'une des grandes inconnues des élections européennes sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur l'économie mondiale seraient par exemple en mesure de ramener les électeurs de Leers dans les isoloirs. Lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 71,28% dans l'agglomération. La participation était de 70,88% au second tour, ce qui représentait 5 863 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.