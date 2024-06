La Nupes étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Wattrelos, le binôme Nupes avait en effet enregistré 30,61% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un score à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,39% à Wattrelos, contre 13,75% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour le RN à Wattrelos lors des européennes ?

Le score du RN sera déterminant pour ces élections européennes, au niveau local, comme dans le reste du pays. On note que Wattrelos compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 36,99% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 32,86% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…