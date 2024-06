Résultat des européennes à Lesperon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Lesperon pour ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait atteint 13,04% à Lesperon, contre 22,71% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Lesperon, le binôme Nupes avait en effet cumulé 33,86% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,33% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,52% pour Yannick Jadot, 2,74% pour Fabien Roussel et 4,71% pour Anne Hidalgo). Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry (11,11% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (8,45% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,17% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Lesperon, entre les 22,71% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,32% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,91% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de droite à Lesperon ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très instructif. Si au niveau national, les sondages d'intentions de vote chiffrent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 35% dans la commune), il faut noter néanmoins que le mouvement n'a pour l'instant enregistré que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les habitants de Lesperon penchaient pour Marine Le Pen en 2022 La typologie politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du président de la République. La ville de Lesperon avait massivement montré sa préférence pour Marine Le Pen au moment de l'élection suprême 2022. La cheffe du RN s'imposait avec 28,88% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,83% contre 54,17%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 20,45% des votes sur place, contre 33,86% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (55,06%).

12:45 - À Lesperon, Jordan Bardella devant les autres en 2019 Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 107 habitants de Lesperon passés par les bureaux de vote s'étaient tournés vers le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait convaincu 25,85% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 22,71% et Raphaël Glucksmann à 13,04%.

11:45 - Lesperon : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Lesperon comme partout ailleurs. Avec ses 1 027 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 54 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 623 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (72,95 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 42,76% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 32,62% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 210,92 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Lesperon contribue à élaborer l'avenir européen.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux dernières européennes à Lesperon L'analyse des résultats des précédents scrutins européens est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. A l'occasion des élections européennes de 2019, 47,51% des personnes en âge de participer à une élection à Lesperon avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 53,96% en 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Lesperon : les européennes débutent À Lesperon, le niveau de participation sera à n'en pas douter un critère essentiel du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,03% au premier tour et seulement 54,62% au deuxième tour. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 876 personnes en âge de voter dans la localité, 24,72% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 22,95% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.