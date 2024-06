Résultat des européennes à Linxe : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quel candidat vont désigner les électeurs de la gauche à Linxe ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 10,92% à Linxe, contre 22,78% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement à Linxe, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,28% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Que vont trancher les électeurs de Linxe ? Les sondages d'intentions de vote prévoient un RN entre 30 et 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque des précédentes élections européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance devrait le pousser à 29% à Linxe, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a pour l'instant pris ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les projections les plus expéditives.

15:02 - Les habitants de Linxe plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle Linxe avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 20,12%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 27,27% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 41,98% contre 58,02%. Le RN ratait aussi la première marche à Linxe quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,89% au premier tour, contre 31,72% pour le binôme LREM. Sur la commune de Linxe, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Linxe il y a cinq ans ? Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble encore sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Le podium des précédentes élections européennes à Linxe était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 22,78% des voix, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 19,97% et Yannick Jadot avec 11,86%.

11:45 - Élections européennes à Linxe : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Linxe, le scrutin est en cours. Avec ses 1 541 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 109 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 952 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (68,16 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 47,17% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 48,96% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 89,27 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Linxe contribue à édifier l'avenir européen.

10:30 - Linxe : retour sur la participation aux dernières européennes Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et seulement 43% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des dernières consultations politiques. Lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 37,66% au sein de Linxe, à comparer avec un taux d'abstention de 47,61% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Linxe : la participation en question À Linxe, l'un des facteurs importants de ces européennes 2024 sera sans aucun doute le taux de participation. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 37,42% au premier tour et seulement 40,9% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Linxe pour les européennes ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 256 personnes en âge de voter au sein de la ville, 19,35% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 14,97% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.