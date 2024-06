En direct

19:08 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de la Nupes à Lieusaint ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus dans le paysage politique. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Lieusaint, le binôme Nupes avait en effet enregistré 50,47% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 42% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier avait atteint 8,69% à Lieusaint, contre 20,37% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Que vont choisir les habitants de Lieusaint ? Le poids des bulletins dans l'urne pour Jordan Bardella sera l'observation majeure localement pour ces élections du Parlement européen. Alors qu'on annonce dix points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Lieusaint semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Lieusaint ? Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 36,63% et Emmanuel Macron avec 24,28% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Lieusaint. Marine Le Pen ne récoltait que 18,93%. C'est finalement son rival qui s'imposera avec 63,92% contre 36,08% pour Le Pen au second round sur place. Avec 17,69%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 50,47% du binôme Nupes au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finalement vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières européennes Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le RN n'avait pas séduit à l'époque, la liste de Jordan Bardella glanant 19,05% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 20,37%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Lieusaint Au cœur de la campagne électorale européenne, Lieusaint se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 13 808 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 1 000 entreprises, Lieusaint permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (75,94 %) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Avec 1 529 résidents étrangers, Lieusaint est un exemple de multiculturalisme. Parmi cette diversité sociale, 58,86% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 549,70 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Lieusaint, où les moins de 30 ans représentent 48% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Lieusaint : la mobilisation des habitants aux élections européennes Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50%. L'étude des résultats des élections précédentes permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette agglomération. A l'occasion des précédentes européennes, parmi les 2 689 inscrits sur les listes électorales à Lieusaint, 41,5% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 32,62% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Abstention à Lieusaint : quelles perspectives pour les européennes ? Ce 9 juin, lors des européennes à Lieusaint, qu'en sera-t-il de la participation ? L'inflation qui alourdit les finances des ménages pourrait en effet impacter la participation à Lieusaint. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 68,38% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. La participation était de 74,29% au premier tour, soit 5 260 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 représentait 39,64% au premier tour. Au second tour, 37,52% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Lieusaint ?