Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des dernières européennes, avait atteint 22,58% à Tigery, contre 5,73% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Tigery, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,8% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Tigery lors des européennes ?

Le résultat obtenu par la liste portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement pour ces européennes au niveau local. Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Tigery. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. De quoi anticiper 30% dans la ville cette fois ?