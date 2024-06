En direct

19:11 - Quels sont les scénarios de reports du score Nupes à Saint-Germain-lès-Corbeil ? Une autre question qui enveloppe ces élections européennes est celle du poids de la gauche après la dispersion de la Nupes. Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 21,56% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 4,84% à Saint-Germain-lès-Corbeil, contre 26,92% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Saint-Germain-lès-Corbeil : 26,92% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 33,17% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 31,88% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Pour le Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella donnent de l'espoir à Saint-Germain-lès-Corbeil Le score obtenu par la liste Bardella sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. On remarque que Saint-Germain-lès-Corbeil compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 19,33% lors du vote européen et Marine Le Pen 18,99% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 18,99% contre 33,17% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 35,59% contre 64,41%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Germain-lès-Corbeil un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17% au premier tour, contre 31,88% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des élections européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble encore logique au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Avec un score de 19,33%, Jordan Bardella avait été surpassé à l'issue des élections européennes à l'époque par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 26,92% des votes exprimés.

11:45 - Saint-Germain-lès-Corbeil : démographie et socio-économie impactent les élections européennes La démographie et la situation socio-économique de Saint-Germain-lès-Corbeil façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 1513 habitants par km² et un taux de chômage de 9,42%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux important de cadres, atteignant 30,08%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,43%) met en évidence des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,66%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,19% à Saint-Germain-lès-Corbeil, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Etude de la participation lors des dernières européennes à Saint-Germain-lès-Corbeil Comment votent traditionnellement les électeurs de cette commune ? Au moment des européennes 2019, sur les 2 928 inscrits sur les listes électorales à Saint-Germain-lès-Corbeil, 46,16% étaient restés chez eux, contre une abstention de 52,18% lors du scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, au niveau de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Saint-Germain-lès-Corbeil À Saint-Germain-lès-Corbeil, l'un des facteurs importants de ce scrutin européen sera sans aucun doute le niveau de participation. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des foyers français pourrait renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Germain-lès-Corbeil . Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 18,35% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 22,98% au deuxième tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,03% au premier tour. Au second tour, 49,89% des électeurs ne se sont pas déplacés.