En direct

19:11 - À Limours, que vont choisir les supporters de la Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue du premier tour des élections des députés à Limours, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 28,56% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un chiffre à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 8,08% à Limours, contre 29,63% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du Parti communiste.

17:08 - Quel candidat vont élire les supporters de la droite à Limours ? Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Limours. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. Assez pour prévoir 22% dans la ville cette fois ?

15:02 - Vent favorable à Hayer à Limours ? Avec 15,22%, c'est un trop faible score qu'avait fait Marine Le Pen à Limours au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La candidate était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 35,64% et 19,78% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 27,35% contre 72,65%. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 10,87%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) réuniront 33,51% des voix. Limours se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 58,46%.

12:45 - 29,63% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Limours Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait trouvé plus fort que lui aux européennes à l'époque sur place. Il arrivait troisième, avec 12,28%, derrière Nathalie Loiseau avec 29,63% et Yannick Jadot avec 16,7%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Limours Dans la ville de Limours, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? Le taux de chômage à 6,23% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 470 habitants par km² et 46,56% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 32,82%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 6,92% et d'une population immigrée de 9,80% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,71%), témoigne d'une population instruite à Limours, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Limours : quel était le taux de participation aux précédentes élections européennes ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. L'observation des résultats des derniers scrutins européens permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 42,47% des inscrits sur les listes électorales de Limours avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 47,81% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Limours À Limours, le taux de participation sera indiscutablement l'un des critères décisifs du scrutin européen. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 4 907 personnes en âge de voter dans la ville, 80,4% étaient allées voter. Le taux de participation était de 77,43% au second tour, c'est-à-dire 3 802 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur les prix des matières premières pourraient potentiellement renforcer l'engagement civique des électeurs de Limours .