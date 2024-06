La coalition de gauche aux législatives ayant éclaté, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'occasion du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 25,76% des bulletins dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,75% pour Jean-Luc Mélenchon, 10,03% pour Yannick Jadot, 2,61% pour Fabien Roussel et 2,44% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 7,2% aux Molières, contre 34,16% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

Alors qu'on annonce 10 points de plus pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Les Molières semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Avantage Hayer aux Molières ?

Les Molières avait opté pour Marine Le Pen à 10,28% lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la représentante du Rassemblement national avec respectivement 41,7% et 15,75% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 78,01% contre 21,99% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 8,74%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 45,34% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finalement vainqueur localement.