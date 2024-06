Résultat des européennes à Quettreville-sur-Sienne : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Les tendances clés de 2022 pour les européennes Quettreville-sur-Sienne avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 28,44%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 28,59% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 45,16% contre 54,84%. Le RN n'a pas plus convaincu à Quettreville-sur-Sienne quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,61% au premier tour, contre 30,19% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Quettreville-sur-Sienne, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée au cours du second tour, achevant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - En 2019, des élections très instructives Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 28,11% des votes s'étaient portés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 19,97% et Yannick Jadot à 13,39%. Le mouvement eurosceptique avait réuni ainsi 359 électeurs de Quettreville-sur-Sienne.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Quettreville-sur-Sienne Quel impact auront les habitants de Quettreville-sur-Sienne sur les résultats des européennes ? Dans la localité, 19,06% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 29,86% ont plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (23,7%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 319 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (5,47%) et le nombre de résidences HLM (4,5% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Quettreville-sur-Sienne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,03% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Quettreville-sur-Sienne : un aperçu détaillé Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. L'analyse des consultations politiques antérieures est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Durant les élections européennes de 2019, le pourcentage d'abstention s'élevait à 44,74% dans la commune de Quettreville-sur-Sienne, contre une abstention de 53,25% il y a 10 ans.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Quettreville-sur-Sienne Ce 9 juin, lors des élections européennes à Quettreville-sur-Sienne, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, 19,38% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 22,09% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Le conflit entre Israël et la Palestine est en mesure de ramener les citoyens de Quettreville-sur-Sienne dans les bureaux de vote.