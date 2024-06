Résultat des européennes à Vielle-Saint-Girons : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quels sont les scénarios de reports des voix Nupes à Vielle-Saint-Girons ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 25,56% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 10,31% à Vielle-Saint-Girons, contre 20,93% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Vielle-Saint-Girons Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera l'observation majeure pour ces élections du Parlement européen à l'échelle locale. Si à l'échelle nationale, les sondages d'intentions de vote dessinent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à environ 30% dans la commune), on note néanmoins que celui-ci n'a en fait gagné que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les inscrits de Vielle-Saint-Girons plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Vielle-Saint-Girons avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 20,37%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 25,66% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 44,48% contre 55,52%. Le RN n'a pas plus convaincu à Vielle-Saint-Girons quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 19,94% au premier tour, contre 30,34% pour le binôme Ensemble !. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) gagner le scrutin.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans à Vielle-Saint-Girons Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Vielle-Saint-Girons plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 20,93% des suffrages exprimés, devançant la liste de Jordan Bardella avec 19,13% et Yannick Jadot avec 13%.

11:45 - Démographie et politique à Vielle-Saint-Girons, un lien étroit La composition démographique et le contexte socio-économique de Vielle-Saint-Girons contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Dans le village, 12,03% des résidents sont des enfants, et 38,53% de plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (53,67%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 735 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,08%) et le nombre de résidences HLM (2,33% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Un pourcentage de résidences secondaires de 49,44%, comme à Vielle-Saint-Girons, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention lors des européennes à Vielle-Saint-Girons Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau national en 2019, le taux de participation aux élections européennes représentait 50,1%, mieux qu'en 2014. Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des précédentes consultations politiques. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, 58,5% des inscrits sur les listes électorales de Vielle-Saint-Girons avaient pris part au scrutin. La participation était de 51,91% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Vielle-Saint-Girons : quel sera le taux d'abstention ? L'abstention constituera sans nul doute l'une des clés de ces européennes à Vielle-Saint-Girons. La baisse du pouvoir d'achat serait capable de faire augmenter le pourcentage de participation à Vielle-Saint-Girons (40560). Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 296 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,14% étaient restés chez eux. L'abstention était de 19,75% au premier tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 43,46% au premier tour et seulement 45,69% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Vielle-Saint-Girons ?