En direct

19:16 - Sur qui vont se diriger les orphelins de la Nupes à Limonest ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait glané 4,49% à Limonest, contre 35,42% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Limonest, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 12% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (9,24% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,01% pour Yannick Jadot, 0,57% pour Fabien Roussel et 0,97% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Limonest, entre les 35,42% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 39,26% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 39,23% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella à Limonest lors des européennes ? Si dans toute la France, les instituts de sondage prévoient une évolution moyenne du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 25% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a visiblement pris que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les inscrits de Limonest plutôt favorables à Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Limonest lors du premier tour de la présidentielle, avec 39,26%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 17,12%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 33,49% contre 66,51%. Le RN n'a pas plus convaincu à Limonest un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 13,43% au premier tour, contre 39,23% pour le binôme LREM. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui remportera le plus de votes, avec 80,66% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Limonest Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut toujours sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Limonest lors des élections européennes précédentes, avec 35,42% des votes. La liste se plaçait devant celle de François-Xavier Bellamy avec 19,66% dans la ville. Jordan Bardella terminait troisième, avec 15,17%.

11:45 - Comment la composition démographique de Limonest façonne les résultats électoraux ? Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Limonest est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 34,24% de cadres pour 3 838 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 969 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (18,87 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 205 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 61 561 euros par an, la commune ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Limonest participe à l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Limonest Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des consultations démocratiques antérieures. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 59,26% des personnes habilitées à participer à une élection à Limonest avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 52,5% il y a dix ans. Y aura-t-il une amélioration de la participation des électeurs français aux élections européennes, à l'image du rebond observé en 2019 ? A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À Limonest, 64,7% des habitants avaient voté.

09:30 - Abstention à Limonest : quelles perspectives pour les européennes ? À Limonest, l'un des critères principaux des élections européennes 2024 sera indéniablement le niveau de participation. Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 732 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 18,95% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 15,56% au premier tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 40,87% au premier tour. Au deuxième tour, 47,07% des votants ne se sont pas déplacés. Le conflit militaire israélo-palestinien serait notamment susceptible de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Limonest.