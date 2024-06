Résultat des européennes à Lit-et-Mixe : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Lit-et-Mixe pour ces élections européennes 2024 ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 22,78% des suffrages dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 9,23% à Lit-et-Mixe, contre 26,3% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quels résultats pour le RN à Lit-et-Mixe lors des européennes ? Le résultat obtenu par la liste RN portée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé pour ces élections 2024 au niveau local. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Lit-et-Mixe. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. De quoi anticiper près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Lit-et-Mixe ? Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 19,76% contre 30,86% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,18% contre 60,82%. Le RN ratait aussi la première marche à Lit-et-Mixe par la suite, lors des élections du Parlement, avec 14,01% au premier tour, contre 36,10% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui remportera le plus de votes, avec 60,32% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières élections européennes Le résultat de ce 9 juin va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Avec un résultat de 17,57%, Bardella avait été distancé à l'issue des européennes à l'époque par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 26,3% des votes exprimés.

11:45 - Comment la composition démographique de Lit-et-Mixe façonne les résultats électoraux ? À Lit-et-Mixe, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,64% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 14 habitants par km² et 35,5% de population active, ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (58,86%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 924 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,56%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (12,12%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 51,97%, comme à Lit-et-Mixe, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Lit-et-Mixe Pour comprendre le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des derniers scrutins européens. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 40,47% des électeurs de Lit-et-Mixe avaient déserté les urnes. L'abstention était de 48,63% il y a 10 ans. Y aura-t-il une progression de l'abstention des citoyens français aux européennes, à l'image du record de 59,37% constaté en 2009 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Lit-et-Mixe pour les élections européennes À Lit-et-Mixe, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera la participation. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 38,97% au premier tour et seulement 40,89% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Lit-et-Mixe ? Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 514 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 18,46% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 17,24% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.