Résultat des européennes à Longchaumois : l'élection 2024 en direct

19:32 - À Longchaumois, qui vont retenir les supporters de la Nupes ? L'union de la gauche aux législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? La manne semble importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Longchaumois, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,9% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 7,26% à Longchaumois, contre 22,95% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 22,95% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,89% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,31% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quels résultats pour la liste RN à Longchaumois lors des européennes ? La liste Rassemblement national pourrait atteindre 30% à Longchaumois si la tendance décrite par les sondages à l'échelle de la France se confirme localement. Le chef de file est en effet crédité d'environ 33% des votes dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? L'addition est expéditive, mais logique au regard de la progression du RN sur place. Rien qu'entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, le RN a en effet déjà gagné 6 points.

15:02 - Les votants de Longchaumois plutôt pour Le Pen il y a deux ans La présidentielle avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle terminait à 23,18% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 22,89% et 15,45% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,11% contre 52,89%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 14,45% des voix sur place, contre 28,90% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 53,03%.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans à Longchaumois Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble également avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. La liste de Bardella ne finissait que deuxième aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait terminé première avec 22,95%, contre 17,8% pour le RN.

11:45 - Démographie et politique à Longchaumois, un lien étroit Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Longchaumois mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient influencer le résultat des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,79% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec 49,61% de population active et une densité de population de 20 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (39,42%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 445 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,97%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,42%) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Un pourcentage de résidences secondaires de 25,35%, comme à Longchaumois, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Longchaumois Comment votent le plus souvent les habitants de cette commune ? Lors des élections européennes de 2019, le pourcentage d'abstention représentait 50,86% des électeurs de Longchaumois, à comparer avec un taux d'abstention de 54,05% lors du scrutin européen de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Longchaumois Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Longchaumois ? Les populations des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 76,45% au niveau de la localité. Le taux de participation était de 78,31% au premier tour, ce qui représentait 715 personnes. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,63% au premier tour et seulement 44,21% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Longchaumois pour les européennes ?