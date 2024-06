Résultat des européennes à Prémanon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Prémanon scrutés L'autre incertitude de ces européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Prémanon, le binôme Nupes avait en effet accumulé 31,3% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un score à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 8,81% à Prémanon, contre 19,17% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (5,44% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (26,17% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (0,52% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes à Prémanon ? Le nombre d'électeurs en faveur de la liste portée par Jordan Bardella va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections. Les sondages d'intentions de vote prévoient une liste RN entre 30 et 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque des européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit l'approcher de 24% à Prémanon, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a visiblement enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Les inscrits de Prémanon plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen se trouvait largement derrière dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 17,56% contre 27,23% pour Emmanuel Macron et 18,9% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 61,6% contre 38,4% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 13,26%, alors que les candidats Nupes rassembleront 31,30% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Les Républicains vainqueur localement.

12:45 - À Prémanon, Yannick Jadot en tête lors des européennes 2019 Les résultats de ce dimanche vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était amplement battu aux européennes dans la commune. La tête de liste RN achevait la campagne troisième, avec 14,25%, derrière Yannick Jadot avec 26,17% et Nathalie Loiseau avec 19,17%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Prémanon : ce qu'il faut retenir Devant le bureau de vote de Prémanon, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 222 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 79 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 337 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (65,39 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 18,87% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 52,52% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2349,78 €, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. Ainsi, à Prémanon, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Prémanon ? Au cours des dernières années, les 1 254 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des dernières européennes, parmi les 402 inscrits sur les listes électorales à Prémanon, 52,59% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 60,23% en 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,88%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Prémanon ? À Prémanon, l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen sera indéniablement le niveau d'abstention. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,59% des électeurs de la commune. Le taux d'abstention était de 25,91% au second tour. Pour comparer, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 57,01% au premier tour et seulement 56,28% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Prémanon cette année ? L'inflation est de nature à augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Prémanon.