Résultat des européennes à Villeron : l'élection 2024 en direct

18:29 - Quel résultat aux européennes de Villeron pour la liste RN ? On remarque que Villeron compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 31% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 30,85% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Villeron ? Regarder dans le rétro pour voir le plus récent verdict des urnes semble une évidence au moment des européennes. Même si le procédé ne garantit rien…Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient offert un beau résultat pour le Rassemblement national à Villeron. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la commune avec 34,42% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 57,27% au second (Villeron n'ayant qu'une circonscription). Il a même réalisé un poucentage plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême quelques semaines plus tôt. La candidate avait rassemblé 30,85% au premier tour et 53,85% au 2e dans la cité.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler avisé au moment du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Villeron, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait battu les autres listes, cumulant 31% des voix contre Nathalie Loiseau à 15,67% et Yannick Jadot à 15%. Si on entre dans le détail, 93 votants s'étaient tournés vers elle dans la cité.

11:45 - Les défis socio-économiques de Villeron et leurs implications électorales Comment les électeurs de Villeron peuvent-ils peser sur le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 7,33% peut agir sur les espérances des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 134 habitants par km² et 55,49% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (14,73%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 383 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,39% et d'une population étrangère de 8,93% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Villeron mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,78% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Villeron : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de l'abstention comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59,4% ? Pour mémoire, au niveau national en 2019, l'abstention aux élections européennes représentait 49,9%. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, sur les 311 inscrits sur les listes électorales à Villeron, 49,43% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 53,98% en 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Villeron La participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues des élections européennes à Villeron. La flambée des prix des matières premières qui alourdit les finances des Français, combinée avec les craintes dues à la guerre au Moyen-Orient, seraient susceptibles de pousser les habitants de Villeron (95380) à ne pas rester chez eux. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 796 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 75,5% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 83,17% au premier tour, ce qui représentait 662 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.