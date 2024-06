En direct

19:16 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Puiseux-en-France ? Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais on se souvient que Glucksmann avait atteint 5,7% à Puiseux-en-France, contre 19,37% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, en 2022. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives à Puiseux-en-France, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,63% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Puiseux-en-France, entre les 19,37% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,97% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,1% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Puiseux-en-France pour la liste RN de Jordan Bardella ? Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Puiseux-en-France semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Avantage Hayer à Puiseux-en-France ? Avec 23,03%, c'est un résultat trop étriqué qu'avait obtenu Marine Le Pen à Puiseux-en-France au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe du Rassemblement national était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 27,09% et 25,97% des suffrages. Le second round ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron s'imposant avec 55,78% contre 44,22% pour Le Pen. Avec 24%, le RN sera devancé ensuite par les 26,63% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Etrangement, le parti d'extrême droite parviendra finalement à finir devant lors de ces législatives, avec 50,05%, contre 49,95% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au terme du second round.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes Les résultats de ce 9 juin vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? 23,08% des voix avaient cheminé vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 19,37% et Yannick Jadot à 12,82%. Le mouvement d'extrême droite réunissait ainsi pas moins de 243 électeurs de Puiseux-en-France.

11:45 - Le poids démographique et économique de Puiseux-en-France aux européennes Quel impact aura la population de Puiseux-en-France sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 663 hab par km² et un taux de chômage de 8,58%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (88,08%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 049 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 13,70% et d'une population étrangère de 7,95% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, évalué à 7,03% à Puiseux-en-France, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - À Puiseux-en-France, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, parmi les 1 091 personnes en âge de voter à Puiseux-en-France, 44,42% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 36,78% pour les européennes de 2014. Assisterons-nous à une augmentation de la participation des citoyens français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Puiseux-en-France, 76,94% des votants avaient participé.

09:30 - Les européennes démarrent à Puiseux-en-France : quel sera le taux de participation ? À Puiseux-en-France, l'une des clés du scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 58,73% au premier tour et seulement 59,94% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Puiseux-en-France ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 529 personnes en âge de voter au sein de la localité, 26,97% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 32,01% au second tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.