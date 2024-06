En direct

19:21 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 5,96% à Fleurieux-sur-l'Arbresle, contre 25,39% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Fleurieux-sur-l'Arbresle, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,44% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel score pour la liste Rassemblement national à Fleurieux-sur-l'Arbresle ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera le principal enseignement pour ces élections du Parlement européen 2024 localement, comme dans le reste du pays. Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Fleurieux-sur-l'Arbresle semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Les enseignements de 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Fleurieux-sur-l'Arbresle lors du premier tour de la présidentielle, avec 37,25%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 18,5%. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 32,72% contre 67,28%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 14,33% au premier tour, contre 33,55% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui va cumuler le plus de voix, avec 54,48% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - À Fleurieux-sur-l'Arbresle, Nathalie Loiseau en tête il y a cinq ans Regarder en arrière peut aussi sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? À Fleurieux-sur-l'Arbresle, les précédentes européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,39% des suffrages. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 19,63%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 18,85%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Fleurieux-sur-l'Arbresle aux élections européennes Comment les habitants de Fleurieux-sur-l'Arbresle peuvent-ils impacter les résultats des élections européennes ? Avec 32% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,26%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. De plus, le taux de familles propriétaires (83,1%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Le taux important de cadres, représentant 29,0%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (9,13%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en CDD (5,61%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,16%), témoigne d'une population instruite à Fleurieux-sur-l'Arbresle, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Fleurieux-sur-l'Arbresle : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes européennes ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de scrutin. A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été observé lors du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Fleurieux-sur-l'Arbresle, 65,0% des votants n'avaient pas voté. Au fil des dernières années, les 2 351 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, 42,43% des personnes en capacité de participer à une élection à Fleurieux-sur-l'Arbresle avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 51,06% lors des européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Fleurieux-sur-l'Arbresle À Fleurieux-sur-l'Arbresle, l'une des clés de ce scrutin européen sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,14% au premier tour et seulement 53,44% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Fleurieux-sur-l'Arbresle ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 909 personnes en âge de voter au sein de la ville, 15,77% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 18,95% au second tour. En comparaison, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.