En direct

19:31 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Luant, qui va faire main basse le vote Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 22,42% des suffrages dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,7% à Luant, contre 16,75% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Luant : 16,75% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 21,27% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 21,35% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN à Luant lors des européennes ? Le score du RN sera le grand sujet localement pour cette élection. Si on extrapole la progression du RN pronostiquée par les intentions de vote à l'échelle nationale aujourd'hui, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de ce dernier pourrait s'élever à environ 41% à Luant. Une projection qui semble coller avec les suffrages déjà conquis par le parti dans la localité depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les élections européennes Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un bon résultat pour le RN à Luant. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la commune avec 30,07% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,17% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,27% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,38%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 55,34%, devant Emmanuel Macron à 44,66%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des élections de 2019 à Luant Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste Bardella qui s'était imposée aux européennes il y a cinq ans à Luant, avec 31,49% des bulletins, soit 188 voix, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 16,75% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 9,88%.

11:45 - Élections européennes à Luant : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Luant, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,69%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (14,29%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 578 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,28%) et le nombre de résidences HLM (5,43% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Luant mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,79% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes à Luant Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h. L'observation des résultats des élections antérieures permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. En 2019, pendant les élections européennes, 48,24% des personnes habilitées à voter à Luant avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 59,95% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Luant : que retenir des précédentes élections ? Le taux d'abstention sera sans nul doute l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen 2024 à Luant. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,15% au premier tour et seulement 55,88% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 248 personnes en âge de voter dans la commune, 19,55% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,67% au second tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.