19:16 - À Saint-Maur, qui vont retenir les supporters de la Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était élevé à 4,74% à Saint-Maur, contre 20,54% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les études sondagières menées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Maur, le binôme Nupes avait en effet enregistré 15,85% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - La liste Bardella favorite à Saint-Maur pour les européennes ? La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera un enjeu clé localement pour cette européenne. A noter : Saint-Maur compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 28,12% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 28,95% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Saint-Maur ? Marine Le Pen a particulièrement frappé les esprits à Saint-Maur au cours de la présidentielle il y a deux ans avec un score de 28,95% des électeurs dès le premier round. Pour le deuxième tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau elle qui s'imposait avec 50,32%, devant Emmanuel Macron à 49,68%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 21,77% des voix sur place, contre 33,46% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (58,03%).

12:45 - 28,12% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Saint-Maur Regarder en arrière peut aussi sembler logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 356 électeurs de Saint-Maur avaient été séduits par la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella avait attiré 28,12% des votes devant Nathalie Loiseau à 20,54% et François-Xavier Bellamy à 10,82%.

11:45 - Saint-Maur : élections européennes et dynamiques démographiques Comment les électeurs de Saint-Maur peuvent-ils impacter le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 25% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,59%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Un salaire moyen mensuel net de 2190,39 euros/mois montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 335 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (7,79%) et le nombre de résidences HLM (8,67% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Saint-Maur mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,4% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Saint-Maur : retour sur l'abstention aux dernières européennes Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 1 367 personnes en âge de voter à Saint-Maur, 56,02% étaient allées voter. Le taux de participation était de 44,26% lors du scrutin européen de 2014. Assisterons-nous à une hausse de la participation des Français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50%.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Maur pour les élections européennes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Maur ? Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,79% au premier tour. Au deuxième tour, 51,35% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Maur ? Au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 21,64% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 21,8% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.