19:31 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Niherne pour ces élections européennes 2024 ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives étant déjà morte, que deviendront ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 18,39% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 4,62% à Niherne, contre 18,03% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Pour le RN, les intentions de vote de Bardella augurent un score élevé à Niherne Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Indicateur clé pour ce dimanche : Niherne fait partie des rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 31,74% lors du vote européen et Marine Le Pen 30,79% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Niherne ? Revenir sur le plus récent verdict des urnes apporte des enseignements intéressants au moment du rendez-vous électoral du jour. Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné lieu à un très gros score pour le Rassemblement national à Niherne. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la cité avec 30,65% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,79% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,87% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,14%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 50,78%, devant Emmanuel Macron à 49,22%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Niherne Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait toujours comme avisé au moment du scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Niherne, avec 31,74%, soit 206 voix. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 18,03% et Yannick Jadot à 11,09%.

11:45 - Niherne : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Devant le bureau de vote de Niherne, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 493 habitants répartis dans 766 logements, cette ville présente une densité de 37 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 82 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 867 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (84,73 %) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 44,81% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 38,13% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 449,82 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. En conclusion, à Niherne, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Niherne ? L'abstention des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures. L'analyse des scrutins européens passés permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 42,88% des inscrits sur les listes électorales de Niherne (Indre) avaient boudé les urnes, contre une abstention de 51,08% en 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Niherne L'une des clés du scrutin européen sera incontestablement la participation à Niherne. La guerre entre Israël et la Palestine serait de nature à ramener les citoyens de Niherne (36250) dans les bureaux de vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 249 personnes en âge de voter dans la ville, 20,98% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 21,22% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.