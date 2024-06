Résultat des européennes à Lussac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Lussac scruté En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 5,25% à Lussac, contre 20,29% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives à Lussac, le binôme Nupes avait en effet glané 14,55% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,74% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,44% pour Yannick Jadot, 1,07% pour Fabien Roussel et 1,68% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Lussac lors des européennes ? Le résultat des européennes au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. À Lussac, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 36,28% au terme du vote européen et Marine Le Pen 35,37% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les habitants de Lussac plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle La présidentielle avait offert un flagrant avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Elle s'imposait avec 35,37% au premier tour contre 27,59% pour Emmanuel Macron et 11,74% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au second tour, face à Emmanuel Macron, elle s'était aussi imposée avec 53,88% contre 46,12%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grattant 34,27% des voix sur place, contre 35,21% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (50,74%).

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin très instructif Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Lussac, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée, récoltant 36,28% des voix contre Nathalie Loiseau à 20,29% et François-Xavier Bellamy à 7,64%. Ce qui correspond à 152 votes dans la localité.

11:45 - Les enjeux locaux de Lussac : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Lussac, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 13,65% d'agriculteurs pour 1 184 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 119 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 383 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (74,05 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 33,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 36,29% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 88,58 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Lussac, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Lussac Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? A l'occasion des précédentes élections européennes, 45,29% des inscrits sur les listes électorales de Lussac (Gironde) avaient déserté les urnes, contre une abstention de 56,07% pour le scrutin de 2014. Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Lussac L'un des critères déterminants de ce scrutin européen sera sans nul doute le niveau de participation à Lussac. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 79,81% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 78,5% au deuxième tour, soit 661 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 52,65% au premier tour. Au deuxième tour, 51,45% des électeurs ont exercé leur droit de vote. L'inflation pourrait en effet de faire augmenter la participation à Lussac (33570).