Résultat des européennes à Montagne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Montagne, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 18,02% des voix dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait obtenu 4,24% à Montagne, contre 25,8% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Montagne, un Rassemblement national favori ? À Montagne, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 27,92% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,83% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Montagne penchaient pour Macron en 2022 Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Montagne avec 23,83% contre 31,69% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 41,27% contre 58,73%. Le RN ratait aussi la première marche à Montagne quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 25,62% au premier tour, contre 41,52% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième round, c'est encore un binôme LREM qui glanera le plus de suffrages, avec 59,55% sur l'unique circonscription recouvrant Montagne.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore indispensable au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Montagne, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée, avec 27,92% des voix devant Nathalie Loiseau à 25,8% et Yannick Jadot à 10,95%. Ce qui correspond à 158 électeurs dans la cité.

11:45 - Montagne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence la population de Montagne exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? Dans la ville, 34% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,57% de 75 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (72,86%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 581 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (12,09%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,98%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Le taux d'étudiants, de 7,28% à Montagne, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

10:30 - Montagne : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Y aura-t-il une progression de l'abstention des électeurs français aux européennes, à l'image du record de 59% enregistré en 2009 ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 50%. Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des derniers rendez-vous électoraux ? Au moment des précédentes élections européennes, 42,84% des personnes habilitées à voter à Montagne avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 54,89% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Abstention à Montagne : que retenir des précédentes élections ? L'un des critères déterminants du scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau de participation à Montagne. La guerre aux portes de l'Europe serait capable d'inciter les citoyens de Montagne à s'intéresser plus fortement du scrutin. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 098 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 85,06% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 81,6% au second tour, ce qui représentait 896 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.