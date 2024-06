Résultat des européennes aux Artigues-de-Lussac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des européennes aux Artigues-de-Lussac ? Outre le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des dernières européennes, avait atteint 17,52% aux Artigues-de-Lussac, contre 8,52% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé. Lors du premier tour des élections du Parlement aux Artigues-de-Lussac, le binôme Nupes avait en effet enregistré 21,64% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry (6,08% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (9,25% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,22% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Les performances du Rassemblement national aux Artigues-de-Lussac avant les européennes Si en France, les sondages calculent une évolution moyenne du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à 47% dans la commune), on remarque pourtant que ce dernier n'a en fait pris que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Avantage RN aux Artigues-de-Lussac ? Le résultat de l'élection la plus récente semble un indicateur instructif au moment des européennes. Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient abouti à un puissant score pour le Rassemblement national aux Artigues-de-Lussac. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la commune avec 34,83% au premier round avant un formidable 51,47% au deuxième (Les Artigues-de-Lussac n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,23% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,16% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,76%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 51,32%, devant Emmanuel Macron à 48,68%.

12:45 - En 2019, une tendance pleine d'enseignements Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste RN portée par Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque aux Artigues-de-Lussac, avec 37,23% des votes exprimés devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 17,52% suivie par Yannick Jadot avec 9,25%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique des Artigues-de-Lussac Dans les rues des Artigues-de-Lussac, les élections sont en cours. Dotée de 501 logements pour 1 114 habitants, la densité de la commune est de 107 hab/km². Ses 83 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 350 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,58 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 28,78% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 48,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 139,58 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En résumé, Les Artigues-de-Lussac incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Participation aux dernières européennes aux Artigues-de-Lussac : les chiffres clés Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h. L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Durant les élections européennes 2019, 432 personnes habilitées à participer à une élection aux Artigues-de-Lussac s'étaient rendues aux urnes (soit 55,67%), contre un taux de participation de 42,93% pour les européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections aux Artigues-de-Lussac Aux Artigues-de-Lussac, le taux de participation sera un critère fort des élections européennes. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 808 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 18,07% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 18,17% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour. La perte de pouvoir d'achat serait notamment susceptible de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens des Artigues-de-Lussac (33570).