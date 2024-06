Outre le score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 20,71% à Apremont, contre 5,26% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La manne semble importante : lors du premier tour des élections du Parlement à Apremont, le binôme Nupes avait en effet cumulé 25,2% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

17:08 - Quel résultat à Apremont pour la liste RN ?

Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Les sondages imaginent un RN à environ un tiers des votes dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score des dernières européennes. Logiquement, cette dynamique devrait l'approcher de 38% à Apremont, soit dix points de plus également que ses 28,01% à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.