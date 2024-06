En direct

19:10 - À Magny-les-Hameaux, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à la loupe La Nouvelle union populaire et sociale ayant éclaté, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Magny-les-Hameaux, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,17% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 6,85% à Magny-les-Hameaux, contre 28,8% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Magny-les-Hameaux ? Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Magny-les-Hameaux. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi prévoir environ 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Renaissance à Magny-les-Hameaux ? Ce sont Emmanuel Macron avec 32,11% et Jean-Luc Mélenchon avec 27,28% qui s'imposaient au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans à Magny-les-Hameaux. Marine Le Pen s'en trouvait quant à elle reléguée à 14,44%. Le deuxième tour ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron terminant à 71,43% contre 28,57% pour Le Pen. Avec 12,68%, le RN sera distancé ensuite par les 32,58% du binôme LREM au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finalement vainqueur localement.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes à Magny-les-Hameaux Regarder en arrière apparait toujours comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? À Magny-les-Hameaux, les dernières élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,8% des bulletins. La gagnante était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 14,99%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 13,83%.

11:45 - Magny-les-Hameaux : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes A mi-chemin des élections européennes, Magny-les-Hameaux regorge de diversité et d'activités. Avec ses 32,27% de cadres pour 9 385 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 556 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans l'agglomération, 23,26 % des résidents sont des enfants, et 4,99 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La population étrangère de 746 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Parmi cette diversité sociale, 49,57% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 259,32 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Magny-les-Hameaux, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Participation aux élections européennes à Magny-les-Hameaux : un regard approfondi Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Magny-les-Hameaux, 67,71% des électeurs avaient voté. Afin de comprendre le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents scrutins européens. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 53,95% des personnes habilitées à participer à une élection à Magny-les-Hameaux avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 46,42% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Magny-les-Hameaux : la participation en question L'un des facteurs forts des européennes 2024 sera incontestablement le taux de participation à Magny-les-Hameaux. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 51,58% au premier tour. Au second tour, 51,43% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Magny-les-Hameaux ? Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 6 741 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 78,02% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 72,49% au deuxième tour, ce qui représentait 4 886 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.