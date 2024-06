En direct

19:09 - À Voisins-le-Bretonneux, quels reports de voix à gauche ce soir ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était élevé à 5,04% à Voisins-le-Bretonneux, contre 36,59% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé malgré sa performance lors des dernières législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à Voisins-le-Bretonneux, le binôme Nupes avait en effet cumulé 20,84% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire.

17:08 - Le Rassemblement national à Voisins-le-Bretonneux, un favori aux européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste Bardella sera l'enseignement majeur pour ces élections des députés européens localement. Enseignement clé pour ce dimanche : Voisins-le-Bretonneux compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 9,54% lors du vote européen et Marine Le Pen 9,63% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Voisins-le-Bretonneux penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 9,63% contre 39,42% pour Emmanuel Macron et 15,7% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle échouait aussi au second tour avec 22,89% contre 77,11%. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 7,8%, alors que les candidats La République en Marche réuniront 39,93% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finalement vainqueur localement.

12:45 - 36,59% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Voisins-le-Bretonneux Regarder en arrière peut encore une fois sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Voisins-le-Bretonneux lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 36,59% des votes. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 15,51% dans la ville. François-Xavier Bellamy terminait troisième, avec 14,58%.

11:45 - Voisins-le-Bretonneux : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de Voisins-le-Bretonneux, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,81%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (68,4%) met en exergue le poids des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 50,6%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (11,7%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (5,98%) indique des défis de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,97% à Voisins-le-Bretonneux, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - À Voisins-le-Bretonneux, quelle abstention aux européennes ? L'analyse des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, parmi les 5 783 personnes en âge de voter à Voisins-le-Bretonneux, 64,3% étaient allées voter. La participation était de 50,4% pour le scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : la participation aux élections européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Voisins-le-Bretonneux À Voisins-le-Bretonneux, l'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 85,35% des personnes en âge de voter dans la ville avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 81,78% au deuxième tour, ce qui représentait 7 117 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 62,89% au premier tour. Au deuxième tour, 59,16% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Voisins-le-Bretonneux ? Les études montrent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?