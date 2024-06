Résultat des européennes à Châteaufort : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les électeurs de Châteaufort plutôt pour Le Pen il y a deux ans Châteaufort avait opté pour Marine Le Pen à 7,41% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la patronne du RN avec 42,4% et 17,64% des suffrages. Le second round ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron s'imposant avec 80,65% contre 19,35% pour Le Pen. Avec 5,09%, le RN sera devancé ensuite par les 40,84% du binôme LREM au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau à l'issue des européennes 2019 à Châteaufort Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Châteaufort lors des précédentes élections européennes, avec 33,85% des votes. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 22,01% dans la ville. François-Xavier Bellamy finissait troisième, avec 8,75%.

11:45 - Châteaufort : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Châteaufort, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 44,91% de cadres supérieurs pour 1 515 habitants, cette localité possède une certaine vigueur économique. Ses 169 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 463 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 35 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 3,75 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 20,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 40,39% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1693,58 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Finalement, à Châteaufort, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Châteaufort Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17h. L'observation des élections antérieures est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Pendant les élections européennes 2019, parmi les 790 inscrits sur les listes électorales à Châteaufort, 63,92% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 55,94% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Châteaufort L'abstention sera indéniablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Châteaufort. La guerre en Ukraine et ses répercussions sur les prix des matières premières sont susceptibles de modifier les choix que feront les citoyens de Châteaufort. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 18,25% dans la commune. Le taux d'abstention était de 17,78% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.