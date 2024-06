En direct

19:06 - À Mamoudzou, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. La Nupes était absente aux législatives 2022 à Mamoudzou. On y trouvait des candidats Les Républicains vainqueurs au premier tour, avec 27,63% des voix si on tient compte des 2 circonscriptions de la cité. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque ce sont des candidats Divers qui l'emportaient.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Mamoudzou avant les européennes ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très analysé. À Mamoudzou, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 34,99% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 28,58% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 avant les européennes Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 28,58% contre 32,14% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 43,99% contre 56,01%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 0,85% au premier tour, contre 27,63% pour la majorité Les Républicains en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circoncriptions de la commune. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Mamoudzou en 2019 ? Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans. Ladite liste glanait 34,99% des voix, contre François-Xavier Bellamy à 15,2% et Manon Aubry à 11,56%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Mamoudzou A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Mamoudzou apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 71 437 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 4 847 entreprises démontrent une économie florissante. La population d'une commune influence les résultats des élections européennes par divers facteurs démographiques et socio-économiques. L'âge peut déterminer la priorité des politiques, les jeunes favorisant souvent l'écologie et l'innovation, les plus âgés la stabilité. Le sexe peut influencer la sensibilité à des sujets comme l'égalité des genres. Le chômage, les revenus et la pauvreté affectent la perception des politiques économiques de l'UE, poussant certains vers des partis eurosceptiques en quête de solutions nationales.

10:30 - À Mamoudzou, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des dernières élections ? Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 25,01% dans la commune de Mamoudzou. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes débutent à Mamoudzou : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Mamoudzou ? Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 38,48% au premier tour et seulement 43,58% au second tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 37,78% au niveau de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 41,87% au second tour, soit 6 921 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.