Résultat des européennes à Marcilly-le-Châtel : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quelles sont les options de reports du score Nupes à Marcilly-le-Châtel ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 19,71% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 5,71% à Marcilly-le-Châtel, contre 24,76% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel candidat vont retenir les supporters de la droite à Marcilly-le-Châtel ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste Bardella lors de ces élections européennes 2024 sera très observé. Les sondages prévoient une liste RN à 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son score des européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait l'amener à 33% à Marcilly-le-Châtel, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a pour l'instant grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les conclusions les plus risquées.

15:02 - Les votants de Marcilly-le-Châtel plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Marcilly-le-Châtel lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,07%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 25,66%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 40,5% contre 59,5%. Le RN ne convainquait pas plus à Marcilly-le-Châtel par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,26% au premier tour, contre 30,84% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Les Républicains qui va glaner le plus de suffrages, avec 50,54% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Marcilly-le-Châtel Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? À Marcilly-le-Châtel, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,76% des voix. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 23,62%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 12,38%.

11:45 - Marcilly-le-Châtel : démographie et socio-économie impactent les européennes La démographie et le contexte socio-économique de Marcilly-le-Châtel façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,3%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (82,35%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 565 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (4,77%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,58%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Marcilly-le-Châtel mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,9% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Marcilly-le-Châtel : ce qu'il faut savoir Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes représentait 50,1%. Au cours des dernières années, les 1 437 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, lors des européennes, sur les 557 personnes en âge de voter à Marcilly-le-Châtel, 54,24% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 47,75% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à Marcilly-le-Châtel : les leçons des précédentes élections Le taux d'abstention constituera indiscutablement un facteur clé des élections européennes à Marcilly-le-Châtel. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 81,03% au sein de la ville. La participation était de 84,41% au premier tour, soit 866 personnes. Pour comparer, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,17% au premier tour. Au deuxième tour, 49,38% des votants se sont déplacés. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale sont de nature à renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Marcilly-le-Châtel.