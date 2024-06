Résultat des européennes à Montverdun : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Montverdun, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, s'était élevée à 19,78% à Montverdun, contre 3,23% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections des députés à Montverdun, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,5% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Montverdun, entre les 19,78% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,9% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,96% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - La liste RN favorite à Montverdun pour les européennes ? La part des électeurs en faveur de la liste de Jordan Bardella va être le déterminant pour cette élection 2024 à l'échelle locale. Les instituts de sondage imaginent une liste Bardella entre 30 et 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des élections européennes 2019. Logiquement, cette tendance doit le porter à 39% à Montverdun, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a pour l'instant gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Montverdun Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans le résultat de l'élection suprême. Marine Le Pen a surperformé à Montverdun pendant la présidentielle 2022 avec un score de 30,64% des suffrages dès le premier round. Pour le deuxième tour, c'est encore la leader du parti d'extrême droite qui gagnait avec 53,81%, devant Emmanuel Macron à 46,19%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 22,25% des votes sur place, contre 29,96% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (50,41%).

12:45 - En 2019, des élections européennes aux résultats très nets Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. 29,25% des votes étaient tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 19,78% et François-Xavier Bellamy à 10,75%. Le RN avait fini premier avec 136 électeurs de Montverdun.

11:45 - Élections européennes à Montverdun : un éclairage démographique La composition démographique et le contexte socio-économique de Montverdun contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 77 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,23%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (16,98%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 468 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (4,05%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,45%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Montverdun mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,19% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Montverdun : la mobilisation des habitants aux élections européennes Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières consultations politiques. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, sur les 497 personnes en âge de voter à Montverdun, 41,94% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 54,08% pour les européennes de 2014. Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Sur l'ensemble du territoire, le pic d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Montverdun, 68,27% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Participation à Montverdun : que retenir des précédentes élections ? À Montverdun, le taux de participation sera sans nul doute l'un des critères décisifs du scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,49% au premier tour et seulement 45,31% au deuxième tour. Au deuxième tour de la présidentielle, sur les 923 personnes en âge de voter dans la localité, 82,77% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 81,26% au premier tour, c'est-à-dire 750 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017.